Nel centrosinistra avanza la proposta su Facciolla, ma la partita non è ancora chiusa

CAMPOBASSO. Se il centrodestra si riunisce oggi al Senato, l'altra metà della mela, il campo progressista tiene dritto il timone in Molise.

«La direzione regionale del Partito Democratico, riunita in seduta permanente, ha condiviso all’unanimità l’ultimo esito del tavolo di centro sinistra, tuttora in corso, indicando una chiara direzione politica e ribadendo la necessità di concludere la fase di selezione e convergere sulle scelte nel più breve tempo possibile».

Lo dichiara il segretario regionale dem, Vittorino Facciolla.

«La coalizione di centrosinistra in tutte le sue componenti politiche e civiche, in seguito al lungo percorso condiviso di costruzione della coalizione che condurrà alle imminenti elezioni regionali del giugno 2023, dopo aver definito il perimetro politico-programmatico, il profilo del candidato presidente e i criteri di individuazione dello stesso, si è riunita lo scorso 16 aprile e ha espresso una chiara preferenza nei confronti del Partito Democratico come riferimento politico, indicando a maggioranza la figura del candidato presidente nella persona del segretario regionale del nostro partito, Vittorino Facciola, pur riservandosi in alcune importanti componenti della stessa, la possibilità di verificare nelle prossime ore la “tenuta politica” di tale scelta a tutti i livelli territoriali.

La direzione regionale, nel prendere atto di tale importante risultato, che è anche una valorizzazione del ruolo di tutto il Partito e un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni, ringrazia tutta la coalizione per l’apprezzamento e la fiducia espresse nei confronti dello stesso e dei suoi candidati, con particolare riferimento alla figura del suo segretario.

Tuttavia, in virtù della generosità politica e grande senso di responsabilità che da sempre ci caratterizzano, si rimane aperti ad altre eventuali soluzioni alternative in grado di fare maggiore sintesi e garantire al contempo la “tenuta” di tutta la coalizione, nell’obiettivo di renderla sempre più competitiva e unità».