Confronto lungo ma privo di novità nel centrodestra, collegato da Bruxelles anche Patriciello

ROMA. Un paio d'ore di discussione, quella avvenuta nel pomeriggio di oggi a Roma, al Senato, tra i coordinatori regionali di centrodestra e le segreterie nazionali dei partiti di coalizione.

Si è trattato del primo incontro col coinvolgimento dei vertici romani, dopo i vari step maturati in Molise, prima e dopo il cambio di leadership in Forza Italia, con l'avvicendamento tra Annaelsa Tartaglione e Claudio Lotito nella nostra regione.

Dialogo franco, ma poco orientato a togliere le castagne dal fuoco di uno schieramento che si è fin troppo sfilacciato in questa ultima legislatura e che vede ancora anime variegate confrontarsi al suo interno.

«Dopo un lungo confronto ci siamo aggiornati alla settimana prossima», la dichiarazione che siamo riusciti a "strappare", in attesa del dispaccio ufficiale, che sarà diramato da Giovanni Donzelli (FdI).

Presenti al conclave di Palazzo Madama le delegazioni di Lega, con Stefano Locatelli (responsabile Nazionale Enti locali) e Michele Marone; Forza Italia: Gasparri e Lotito; Fratelli d'Italia: Giovanni Donzelli e Filoteo Di Sandro; Udc: Lorenzo Cesa e Tereso Di Pietro; poi c’erano i parlamentari molisani Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta, più in collegamento da Bruxelles l'europarlamentare Aldo Patriciello, infine, Vincenzo Niro per i Popolari per l’Italia.