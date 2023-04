Iorio rilancia da Termoli la sua candidatura: «Non c'è più tempo per gli esperimenti»

Iorio rilancia da Termoli la sua candidatura: «Non c'è più tempo per gli esperimenti»

TERMOLI. Fratelli d’Italia stabilisce la sua base elettorale in vista delle prossime elezioni regionali in via Inghilterra, con Luciano Paduano, responsabile organizzativo del partito a livello regionale, affiancato da Franco Baccari e Roberto Di Gregorio, e con la presenza dell’ex governatore Michele Iorio, attraverso le sue parole, rivendica la candidatura alla presidenza della Giunta regionale del Molise.

Nell'intervista rilasciata a Michele Trombetta, lui si dichiara fiducioso, non svela percentuali di accreditamento rispetto alla scelta di coalizione, ma affonda quanto fatto a suo dire a danno del Molise negli ultimi 10 anni, dal 2013 in avanti, ossia da quando le due sentenze di Tar e Consiglio di Stato hanno spianato la strada prima al Governo del centrosinistra a quello che Iorio stesso fatica a definire di centrodestra, ossia quello uscente.

Ma soprattutto sbarra il percorso a ipotesi di soluzioni esterne calate dall’alto e a chi noviziati ulteriori, perché per Iorio il Molise non ha più tempo di chi necessita di tirocini politici e amministrativi, ma deve fare leva su chi conosce profondamente i problemi del territorio.

Oltretutto, non mostra alcuna perplessità su quanto fatto negli oltre undici anni di guida della Regione, anche sulla sanità.

Galleria fotografica