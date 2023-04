Ha vinto al ballottaggio, Fabio Pasciullo ritorna sindaco a Montefalcone nel Sannio

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Fabio Pasciullo torna sindaco a Montefalcone nel Sannio, dopo il commissariamento prefettizio imposto dalla sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso di Gilda Del Borrello. Ha vinto il ballottaggio per 660 a 493 su 1.163 votanti (dieci schede tra nulle e bianche).

Con un'affluenza superiore di oltre 3 punti rispetto allo scorso anno (57,57% contro 54,10%), anche se si votava solo alla domenica (di questi tempi è da sottolineare, vista la progressiva disaffezione del corpo elettorale), Montefalcone nel Sannio ha scelto il suo nuovo sindaco, o meglio ha confermato quello che era in carica fino al gennaio scorso, quando il Tar Molise accolse il ricorso della candidata Gilda Del Borrello, sconfitta il 12 giugno scorso per un solo voto.

Stavolta, con una comunità che all'apparenza si presentava spaccata a metà, i 1.163 votanti si sono espressi con un orientamento più netto. Fabio Pasciullo ritorna primo cittadino e indosserà per la seconda volta in 10 mesi e mezzo la fascia tricolore, riguadagnata nel turno secco di ballottaggio che si è consumato tra ieri e oggi.

Dopo aver ribaltato già il risultato elettorale di Castelbottaccio, il Tar Molise aveva modificato il verdetto delle ultime Comunali anche per un altro centro della provincia di Campobasso, quello di Montefalcone del Sannio.

Qui nella primavera 2022 era stato eletto sindaco Fabio Pasciullo con un solo voto di vantaggio sull'altra candidata alla carica di primo cittadino, Gilda Del Borrello.

Quest'ultima aveva presentato ricorso, ricorso che ora è stato in parte accolto dai giudici amministrativi che, in particolare, hanno assegnato un voto in più alla lista di Del Borrello. Il risultato elettorale corretto era di perfetta parità tra le due liste che avevano entrambe ottenuto 535 voti.

Al ballottaggio, però, Pasciullo ha prevalso nettamente.