Le 48 ore decisive per il centrodestra

TERMOLI. Mancano pochi giorni alla fine del mese di aprile, periodo spartiacque rispetto alle scelte che politicamente non potranno essere più procrastinabili, per evitare di dover poi affrettare troppo la composizione delle liste.

Tra due mesi esatti i molisani saranno chiamati alle urne e ciò significa che ci sarà la metà di questo lasso di tempo per mettere assieme gli “eserciti” da schierare per la battaglia campale che mai come in questo 2023 sa di resa dei conti, dentro fuori le due coalizioni.

Il centrodestra è chiamato a sfoltire una rosa che allo stato attuale, o stadio finale, propone tre nominativi: due sono i più alti rappresentanti istituzionali di centrodestra in Molise (non facendo riferimento a parlamentari e componenti in carica della Giunta regionale), ossia il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, e il sindaco di Termoli e presidente della Provincia, Francesco Roberti; quindi l’ex governatore Michele Iorio, che proprio in una recente intervista ha ribadito la sua disponibilità.

Dopodomani si dovrebbe riunire per l’ennesima volta il tavolo del centrodestra, ma stavolta con l’obiettivo di arrivare a una decisione, così da sbloccare tutto il meccanismo che condurrà poi alla formazione delle liste. Propedeutico alla investitura definitiva sarà la blindatura della casella, ossia a chi questo aspirante Governatore apparterrà, lo ribadiamo da sempre, ma sono le regole del gioco.