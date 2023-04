La lista "Guglionesi nel cuore" presenta candidati e programma

GUGLIONESI. Una squadra composta da «persone appassionate, forgiate dall’esperienza in precedenti amministrazioni e unite dalla voglia di fare per la nostra comunità». Con queste poche righe Antonio Tomei, candidato sindaco di "Guglionesi nel cuore", domani, venerdì 28 aprile, alle ore 18:30 presso il teatro Fulvio di Guglionesi, presenterà la sua squadra e il programma elettorale in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio.

Per Antonio Tomei e il suo team c'è un unico motto "Cuore e passione per una nuova visione" con l'augurio di "scegliere a cuor leggero e senza perdere di vista quello che conta davvero, ossia il concetto di insieme".

Con il candidato sindaco ci saranno i candidati alla carica di consiglieri comunali: Teresa Arielli, Marco Basler, Nicola Carlo Bucci, Elisa D'Astolto, Luciana Di Narzo, Gabriele Lamanda, Domenico Lucarelli, Paolo Lamanda, Barbara Morena, Filomena Somma, Domenico Talia e Giuseppe Totaro.