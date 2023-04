Il Molise in stallo e Roma nicchia, aspettando le candidature ufficiali

TERMOLI. L’elastico della politica. Il Molise chiama, Roma nicchia. Potremmo sintetizzarla così, sta di fatto che a giorni finisce anche il mese di aprile, ma di indicazioni definitive sulle candidature alla presidenza della Giunta regionale non ne sono ancora arrivate.

Le ultime settimane sono trascorse attraverso tavoli, riunioni, indiscrezioni e note più o meno significative, ma la fibrillazione interna alle due principali coalizioni, acuite dagli inevitabili personalismi, ha portato a una fase di stallo progressivo sia nel centrodestra che nel centrosinistra.

Per oggi era stato ventilato l’ipotetico incontro risolutore per la maggioranza uscente a Palazzo Vitale. L’avrebbe dovuto convocare (o dovrebbe farlo…) il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, chiamato a mettere uno di fronte all’altro tutti i partiti sia nella loro diramazione regionale che quella romanocentrica, senza difettare nel coinvolgimento dei parlamentari.

Secondo qualcuno, però, i tatticismi e attendismi che maturano proprio in Molise potrebbero portare a una decisione assunta sic et simpliciter proprio dai vertici capitolini. Staremo a vedere. Ricordiamo che l’ultima rosa di candidati vedeva in competizione Francesco Roberti, Salvatore Micone e Michele Iorio, partendo dalla casella originaria appartenente a Forza Italia.

In casa del centrosinistra si tiene conto, o si fanno i conti (a seconda dell’approccio), con la novità rappresentata dal ritorno sulla scena politica di Massimo Romano e Costruire Democrazia, una lista “legalitaria”, ma non solo, che mette assieme anche amministratori del territorio.

Un ulteriore elemento di valutazione che ha frenato, giocoforza, anche l’endorsement finale per Domenico Iannacone, di cui manca ancora il sigillo a 5 Stelle di Giuseppe Conte, dopo il via libera sostanziale della segretaria dem Elly Schlein.

In pratica, si potrebbe ancora rimescolare tutto, con le ambizioni mai nascoste di Andrea Greco, proprio per la componente pentastellata, lo stesso Romano e il ritorno in auge di un altro nome che circola da tempo, quello del giudice Enzo Di Giacomo, di cui si vociferava, ma nel segno opposto, la candidatura nel 2018.