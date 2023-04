Anche Cavaliere si dimette dalla Giunta regionale, stoppato il ritorno di Scarabeo

CAMPOBASSO. Solo in tarda mattinata l'annuncio sui fondi a sostegno della zootecnia, sempre oggi Nicola Cavaliere si è dimesso da assessore della Giunta Toma, come avvenuto in precedenza sia con Vincenzo Cotugno (che poi è stato rientegrato), sia per Vincenzo Niro.

Come per il leader dei Popolari per l'Italia, la scelta è dettata dalla sentenza con cui è stato reintegrato in Consiglio regionale Massimiliano Scarabeo. Le dimissioni di Niro impedirono l'ingresso, o meglio, il ritorno in aula di Antonio Tedeschi, stavolta lo "sbarramento" è a Scarabeo.

La Giunta Toma, però, resta davvero in numero esiguo, con Cotugno e Quintino Pallante accanto al presidente, dopo le dimissioni per motivazioni politiche di Filomena Calenda.