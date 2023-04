"Cuore e passione per una nuova visione", la proposta elettorale di Antonio Tomei

GUGLIONESI. “Cuore e passione per una nuova visione”. È con questo motto che la lista “Guglionesi nel cuore” si è presentata ai tanti cittadini, accorsi al teatro Fulvio per conoscere la squadra che concorre alla corsa elettorale delle amministrative del 14 e 15 maggio prossimo.

Il nome del candidato sindaco, Antonio Tomei, attuale consigliere di minoranza nell’amministrazione Bellotti, è il lavoro di squadra che va avanti da tempo che vede, all’interno, dodici candidati alla carica di consiglieri comunali, volti nuovi e alcuni conosciuti uniti sotto un unico obiettivo, rendere Guglionesi di nuovo grande.

Ospite d’eccezione, ma non troppo, e presentatore della lista, «la volpe» così chiamato da Tomei, l’ex sindaco della coalizione “Guglionesi nel cuore” Leo Antonacci.

Ogni candidato consigliere è stato presentato da Antonio Tomei, attraverso una descrizione mirata e specifica.

La prima candidata, in ordine alfabetico, è stata Teresa Arielli, «La passione per le iniziative a cui partecipa e l’altruismo indiscusso». Il volto nuovo Marco Basler, imprenditore guglionesano, è stato presentato così, «L’intraprendenza e il forte esempio di iniziativa, nonché la faccia dell’imprenditoria». «La competenza e la conoscenza del settore agricolo di Nicola Bucci», già consigliere nell’era Antonacci. A seguire «lo spirito giovanile e il tatto pronto a operare nel sociale» di Elisa D’Astolto. E poi, «la concretezza, la pacatezza e la determinazione» di Luciana Di Narzo, «professionista e protagonista indiscusso dello sport, nonché un uomo profondo a livello morale» Gabriele Lamanda, «la giovialità e la fermezza» di Paolo Lamanda, «la dinamicità, la responsabilità e la enorme disponibilità» di Domenico Lucarelli. Per Barbara Morena parole di forte stima «una donna che ha dimostrato più e più volte il coraggio e la determinazione a combattere le sue battaglie. Una grande presidente del Consiglio comunale uscente». E ancora, «la rassicurante pacatezza e l’attenzione verso il prossimo» di Filomena Somma, già assessore nella lista Antonacci, «un professionista nel far tornare i conti e un uomo dai valori saldi» di Domenico Talia e, infine, «l’innata capacità di saper ascoltare per aiutare, in particolar modo, le fasce più deboli della popolazione» di Giuseppe Totaro.

La proposta amministrativa della squadra di Tomei intende mettere al centro la persona, il cittadino con i suoi diritti e anche doveri.

Priorità del candidato sindaco all’indomani delle elezioni, se dovesse vincere, è «cercare di riorganizzare gli uffici comunali, per renderli più efficienti e per dare la possibilità ai cittadini di Guglionesi di recarsi al Comune e di avere le risposte giuste nel più breve tempo possibile». Una priorità questa che viene proposta dalla gente, poiché gli uffici comunali ricevono al pubblico poche volte a settimana creando disagi.

Nel programma elettorale c’è la voglia di ripartire. “Ripartiamo insieme, si tratta del futuro di tutti noi!”

«Dobbiamo approfittare dei finanziamenti del Pnrr per quanto riguarda alcune infrastrutture, cercare di rimettere al centro Guglionesi come territorio del basso Molise, perché in questi ultimi anni è stato emarginato».

Ascolto, competenza, condivisione, dialogo, esperienza, primato della persona e della famiglia, sicurezza, sostenibilità sociale, ambientale e finanziaria, crescita, sussidiarietà, responsabilità e benessere del cittadino, questi sono i punti salienti del programma. Ma anche educazione, sport, impresa e sviluppo, amministrazione, società e politiche del territorio.

Lo sport rappresenta un veicolo di inclusione e partecipazione sociale, nonché uno strumento di benessere psicofisico. L’impegno sarà finalizzato alla diffusione della cultura sportiva tra i giovani e gli adulti, attraverso la cooperazione con enti pubblici e privati, al fine di garantire esecuzione delle attivita oggetto di progettualità.

“Guglionesi nel cuore” s’impegnerà a sollecitare la riapertura dell’edificio del Liceo Pedagogico (chiuso dal sisma dell'agosto 2018), e del servizio Cup per andare incontro alle necessità dei cittadini. E nell’area del parco-giochi della villa comunale di Castellara, provvederanno a installare strutture ludiche per i ragazzi disabili.

Non solo questi punti, racchiusi in poche righe ma un programma ricco e attento alle esigenze di tutti.

