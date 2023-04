Il centrosinistra molisano sceglie Roberto Gravina

Sarà una sfida tra sindaci? Chissà, intanto alle elezioni regionali il rush finale delle due coalizioni principali ha visto prevalere il centrosinistra, che per primo ha saputo mettere ordine al suo interno e a sorpresa, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ha visto sancire la candidatura del primo cittadino di Campobasso, Roberto Gravina, non più di Domenico Iannacone, che sembrava in pole position solo due giorni fa.

Fondamentale, dunque, il confronto in ambito nazionale, col presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che ha strappato così la primogenitura sul tavolo molisano. L'indicazione sarebbe arrivata dalla vicepresidente del M5S Paola Taverna, oggi pomeriggio ultimo passaggio proprio con l'ex premier, che dovrebbe ufficializzare l'investitura.

La decisione sul tavolo del centrosinistra molisano sarebbe stata raggiunta nella tarda serata di ieri.