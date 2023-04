«Con Gravina il M5S mette la propria leadership al servizio dei molisani»

Movimento 5 Stelle alla guida della coalizione, parla Antonio Federico

CAMPOBASSO. Per il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, la figura di Roberto Gravina è la persona che sicuramente rappresenta la sintesi della coalizione progressista in Molise.

Un'affermazione della leadership dello schieramento, prima volta in Italia, uno dei primati sul territorio, ma mettendosi al servizio di tutti.

Federico smentisce anche le voci di dissenso e di malumore che hanno accompagnato la fase del travaglio per giungere alla candidatura alla presidenza della Giunta regionale, tanto che Gravina viene accreditato di essere come uno degli esponenti di spicco del panorama pentastellato molisano. Un laboratorio politico che nasce e resta in Molise.

Parole che giungono dopo le note ufficiali arrivate in serie, dallo schieramento progressista, dai portavoce regionali e dallo stesso Gravina.