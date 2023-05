Ore decisive nel centrodestra, la spinta del basso Molise

TERMOLI. Le 24 ore decisive per un intero territorio, quello del basso Molise.

Con la candidatura a presidente della Giunta regionale del Molise di Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, in testa alla coalizione di centrosinistra, tra oggi e domani, secondo quanto “circola” quanto a informazioni negli ambienti di centrodestra, dovrebbe essere sciolta anche la riserva su chi sarà a contendere all’esponente pentastellato la guida della Regione Molise per i prossimi cinque anni.

Da mesi, infatti, c’è un movimento di amministratori locali che rivendica la centralità del ruolo per un territorio che troppo spesso nelle scelte che contano è stato messo ai margini, attraverso la riproposizione di una Termoli decisiva, dopo aver dettato l’agenda politica per decenni, nella Prima repubblica, con la "corsa" affidata al sindaco e presidente della Provincia Francesco Roberti.

Poi, così non è più stato e alla luce anche di quanto avvenuto in settori strategici per la collettività come la sanità, ad esempio, si cerca di riportare gli indirizzi politici all’origine.

Non è semplice, perché le forze centrifughe e centripete degli altri lembi del Molise spingono in altre direzioni, ma da quello che verrà fuori nel tavolo romano, chiamato a togliere le castagne dal fuoco di uno schieramento che si presenta col fiatone, dopo quanto successo negli ultimi anni in maggioranza, si avranno anche gli orientamenti sul futuro del blocco conservatore da qui in avanti.

È più il centrodestra che ipoteca i suoi orizzonti di quanto non accadrà per i suoi antagonisti.