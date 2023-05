Insieme per Larino: Vito Di Maria presenta la lista

LARINO. Mancano 12 giorni alle prossime elezioni amministrative, e proseguono le presentazioni delle squadre e dei programmi dei candidati sindaci. Oggi, alle ore 18, il candidato sindaco di "Insieme per Larino" , Vito Di Maria è pronto a scendere in campo con una «squadra coesa e competente, composta da persone valide, serie, disponibili a dare il massimo per il bene della comunità frentana».

Appuntamento, quindi, questa sera alle ore 18 presso il Park hotel Campitelli, Di Maria presenterà la sua squadra i candidati alla carica di consiglieri comunali.

«Cambiamo Larino Insieme!».