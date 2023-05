«Non ci sono margini con Azione e Italia Viva», Gravina già con le idee chiare

CAMPOBASSO. Conferenza stampa double-face per il candidato Governatore del centrosinistra, Roberto Gravina, che da sindaco di Campobasso ha dapprima tracciato il bilancio dell’azione amministrativa a Palazzo San Giorgio, ma poi, inevitabilmente è stato chiamato a parlare anche della sfida del 25 e 26 giugno.

Interessante, politicamente parlando, la chiusura netta che ha operato sul cosiddetto Terzo Polo, ammesso che sia ancora lecito chiamarlo così. «Non ho incontrato Azione e Italia Viva, non ci sono margini di discussione con loro – chiarisce Gravina – mentre con Costruire Democrazia il rapporto è già avviato e c’è una comunanza di intenti, dobbiamo solo incontrarci e capire come avviare il percorso congiunto».

«Questa scelta mi carica di una grande responsabilità, ci sarà da lavorare su ipotetiche alleanze e sulla formazione delle liste, non ci saranno apparentamenti. Oltre Pd e 5 Stelle, il contatto e il dialogo con i movimenti del blocco sono già consolidati. Ho parlato con Molise domani, abbiamo dialogato». Gravina poi rivela come sia stato il Pd a fare per primo il suo nome, mentre il M5S non ha fatto per primo il mio nome perché non ero della partita, l’eventualità maturata sulla base di qualcosa di imprevedibile, non credeva che si realizzasse la candidatura, «non è il sacrificio dell'eroe, la testa era sulla città capoluogo che sarà una preoccupazione costante per il futuro».

Poi si entra nel merito di questione concrete, come la partita sugli extra-budget, particolarmente sensibile come questione, specie nel capoluogo.

«Va rivista la contabilità dei privati accreditati, che va sganciata dalla contabilità regionale e poi ci sono troppi molisani che si curano fuori regione».

Sulla coalizione contrapposta, a cui vorrebbe sfilare la guida di Palazzo Vitale: «Il centrodestra? Il mio avversario sarà temibile, noi dobbiamo fare la differenza, se c'è un vento a livello nazionale, sono i programmi a fare la differenza, noi abbiamo avuto esperienza di governo, cinque anni fa ho fatto una campagna in solitudine, non essere subalterni a nessuno, ad Andrea voglio bene ma è tutto da discutere anche con gli alleati. A breve indicheremo in conferenza dei sindaci una squadra di cinque medici per interfacciarsi col Ministro della Salute Schillaci. Non siamo quelli del 2018. Ci sono cinque anni di esperienza consistito da consiglieri regionali che si sono fatti conoscere e oggi abbiamo un ex parlamentare che ha lavorato su territorio». Due le differenze, un lavoro svolto in cinque anni e la presenza di una coalizione, ma non ci saranno scambi con le comunali del 2024. Infine, alla domanda se ha in mente assessori esterni, Gravina non lo esclude a priori.