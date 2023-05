Le "Radici per un futuro", con Del Peschio il campo largo per dare frutti alla comunità

GUGLIONESI. Un albero che affonda le radici nel terreno. Un albero che germoglia e porta frutti, è questo il senso del logo scelto dalla lista “Guglionesi insieme. Radici per un futuro” con Gianfranco Del Peschio candidato sindaco.

Il progetto di Guglionesi Insieme nasce dal lavoro svolto in questi anni per ricucire il tessuto sociale guglionesano e per costruire una proposta concreta e ambiziosa. L'obiettivo è quello di rendere Guglionesi protagonista del proprio futuro e benevola nei confronti dei suoi cittadini e cittadine.

«Noi abbiamo scelto Guglionesi e lavoreremo con determinazione e passione per un futuro migliore».

Una squadra variegata ma pronta a prodigarsi per gli altri, a esser attenti ascoltatori dei problemi dei propri concittadini.

«La mia squadra è una squadra di ragazzi veramente motivati che con grossa generosità si sono messi a disposizione- ha dichiarato Del Peschio ai nostri microfoni- portando ognuno il proprio bagaglio di preparazione. Sono dei ragazzi in gamba, che hanno delle potenzialità che per il nostro programma vanno a braccetto. Abbiamo dei candidati che vengono dal mondo del lavoro. Abbiamo una candidata che viene dal mondo della scuola e oggi ricopre ruoli dirigenziali. Nel programma diamo rilievo alle fonti rinnovabili ed energetiche e ci sono ragazzi che ci hanno lavorato ed ha una preparazione incredibile».

La sala della “Casa del Fanciullo” ha accolto tantissime persone che, per più di due ore, hanno ascoltato con attenzione la proposta amministrativa della lista “Guglionesi insieme”.

Variegata la squadra capitanata da Del Peschio che, al suo interno, ha volti noti ma tanti volti nuovi. A fare gli onori di casa è stato proprio Del Peschio che, prima di iniziare a parlare, ha ceduto la parola al sindaco uscente Mario Bellotti che si è detto attivo sostenitore di questa coalizione.

Una coalizione che nasce dal dialogo di più gruppi, di più menti e idee. E, soprattutto, nasce dalla volontà di non creare quella divisione che 5 anni fa si venne a formare, ossia le 5 liste.

Bellotti ha ribadito la sua stima verso Del Peschio, il ragionamento fatto nei mesi passati che lo ha portato a fare un passo indietro e soprattutto ha voluto rispondere a chi gli muove delle critiche, invitando i presenti sabato 6 maggio a un’assemblea pubblica, dove elencherà tutto quello che la sua amministrazione ha fatto in questi 5 anni. «Non sono una persona attaccata alle poltrone, come qualcun altro che mi ha preceduto che sulle poltrone c’è da 15 anni. Abbiamo ragionato sulla possibilità di allargare la coalizione a Gianfranco con il quale, in questi anni, abbiamo già fatto approcci per risolvere determinate questioni. Sono sicuro che a governare ci sarà lui e che l’avanzo di 700mila euro lasciate nelle casse comunali, saprai amministrare bene».

La coalizione di “Guglionesi insieme. Radici per un futuro” nasce dalle liste del Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Guglionesi Riparte e Comunità e futuro. E per questo motivo, presenti in sala, ci sono stati tanti volti noti della politica regionale, da Patrizia Manzo e Angelo Primiani per i pentastellati, a Vittorino Facciolla, Oscar Scurti e Laura Venittelli per il Partito democratico.

La prima cosa da fare per Guglionesi secondo il candidato sindaco è quello di «Tornare ad essere un paese 'accogliente' verso i suoi figli ed 'attrattivo' per altri e ritrovare la strada per una 'crescita e sviluppo sostenibili' al servizio delle famiglie e dei cittadini, in particolare dei giovani. La lista ha voluto porre la nuova unità come radice della possibile speranza di rinascita».

Variegato, dicevamo, il team di candidati consiglieri comunali. Alcuni di loro sono i consiglieri uscenti dell’attuale amministrazione, Pino Aristotile, Stefania Addesa, Giuliano Senese e Corrado Del Torto. Dalla lista “Comunità e futuro” insieme al candidato sindaco c’è Gianni Sabetta. I volti nuovi sono Mattia Fratangelo, il più piccolo dei candidati che a soli 23 anni ha deciso d’intraprendere questa “sfida” affinché per i giovani qualcosa cambi, Paolo Lamanda, Gianni Ciccarone, Antonella Cipolletti, Carmela D’Aniello e Antonio Colafabio.

«Guglionesi, sotto il profilo economico-sociale, è investito da una deriva di desertificazione sociale. La diminuzione della popolazione ne è una triste conferma. Ad essa si accompagna il fenomeno dell'abbandono, le cui caratteristiche sono: spopolamento ed invecchiamento, decremento delle nascite, crisi delle attività agricole e delle piccole attività commerciali ed artigianali, emigrazione giovanile, abbandono delle infrastrutture di servizio e del patrimonio edilizio-abitativo. Aspetti e criticità che ci dicono che siamo immersi in una crisi strutturale figlia di mancate scelte ed occasioni perdute che oggi minaccia ii futuro. Il terremoto e la pandemia hanno finito per aggravare la situazione già critica di per sé, rallentando l'avvio di una ripartenza individuata già come linea di indirizzo generale da chi ha governato negli ultimi complicati 5 anni. La conseguenza? Il Comune ha perso la propria attrattività. È diventato inospitale verso i residenti che alla prima occasione lo lasciano. Questa deriva finisce per alimentare il circolo vizioso dell'abbandono che a mano a mano investe: il territorio e le campagne, le attività, il patrimonio edilizio abitativo. Un circolo che deve essere spezzato invertendo la tendenza all'abbandono tronando ad essere attrattivo. Guglionesi potrà uscire dalla sua crisi più grave solo sé potrà disporre di amministratori competenti che conoscono i veri problemi e sanno come affrontarli e formano una squadra coesa. La nostra lista è un insieme costruito su un equilibrio che tiene insieme: esperienza- competenza­ innovazione. In questa costruzione le diverse visioni son risultate utili per giungere a un programma incentrato sul bene comune ed il rafforzamento del senso di comunità. Grazie a questa unità trovata su un programma oggi proponiamo un patto d’onore con la popolazione».

La lista civica ha elaborato un piano strategico elaborato insieme a tanti cittadini che hanno voluto collaborare alla sua stesura che è scaturita dalla consapevolezza che la situazione impone un cambiamento netto e deciso verso il rilancio degli investimenti e dei servizi pubblici e di una diminuzione della imposizione locale con la lotta agli sprechi superamento della visione del Comune come Ente di spesa per promuovere un Comune come volano di sviluppo.

Sono tanti i punti presenti nel programma, uno fra tanti è quello di ripensare la strutturazione degli uffici dotandoli di personale con profili professionali competenti ad implementare politiche comunali centrate sul sostegno alla crescita e sviluppo. In questo modo da creare maggiori occasioni ed opportunità per imprese e le famiglie residenti sul territorio. Inoltre, nello specifico, si procederà alla istituzione di due nuovi uffici.

Ufficio allo sviluppo locale, per l’utilizzo fondi europei e di una delega assessorile alla cooperazione internazionale e territoriale e l’ufficio Centro Storico e decoro urbano, sia come luogo dedicato al piccolo commercio ed artigianato di prossimità, sia con forme di incentivi a uso abitativo per giovani famiglie ed immigrati.

E poi ancora la scuola, la sanità, le persone, l’aggregazione sia a livello culturale che sociale. Senza dimenticarsi delle persone più bisognose.

Ed è per questo che quell’albero, di quel logo, deve essere il punto da cui partire. Perché “dobbiamo sentirci orgogliosi di appartenere a questa comunità. Come lo sono i nostri compaesani sparsi per il mondo”. Guglionesi deve tornare al centro, ritrovando le proprie radici.

«Se dovessi vincere la prima cosa da fare è la riorganizzazione del Comune. Ridare il rilancio all'ente. Il programma è una promessa e le promesse vanno mantenute. Nei primi due anni, tutte le linee programmatiche, noi vogliamo realizzare tutto».

