La "Forza dell'Italia" e l'attesa del Molise, scoglio azzurro nel centrodestra

TERMOLI. Potremmo parafrasarla così: “La Forza dell’Italia”, la debolezza del Molise.

Mentre il centrosinistra serra le proprie fila, dopo la scelta del candidato Governatore, caduta come è noto su Roberto Gravina, il centrodestra brancola ancora nel buio, pardon nell’azzurro tenebra.

Scherziamo, ovviamente, ma è proprio l’incaglio in Forza Italia che sta determinando i ritardi nella decisione su chi dirigere le speranze di riconferma alla guida della Regione Molise.

Il 25 e 26 giugno si accenderanno i riflettori di tutto il Paese sulle elezioni che vedranno a distanza di cinque anni sfidarsi i protagonisti del mondo politico nostrano, sarà la prima vera elezione con in sella dal principio Elly Schlein, dopo l’assaggio amaro in Friuli-Venezia Giulia, ma sarà anche un test di tenuta della maggioranza di centrodestra, forse il più difficile. Sì, perché si andranno a scontare le fibrillazioni e i malumori dell’ultimo lustro. Ma perché la Forza dell’Italia? Perché in casa berlusconiana, dove si attende l’uscita dalla clinica San Raffele del patron Silvio, la classe dirigente è chiamata a organizzare la kermesse che riproporrà alla ribalta proprio il partito significativo più moderato dell’attuale Governo.

Manifestazione nazionale prevista a Milano venerdì e sabato.

«Siamo pronti a rilanciare la nostra azione politica al Governo e nei territori», il messaggio, ma proprio dal territorio, il nostro, c’è da colmare un vulnus, ossia la candidatura a presidente della Giunta regionale e le ultime indiscrezioni vedono resistenze interne, proprio di origine molisana, rispetto all’ipotesi che nell’ultimo weekend di giugno si sfidino due sindaci... ossia Francesco Roberti (anche presidente della Provincia) e lo stesso Gravina, poiché gli alleati, parlando di Fdi e Lega, sarebbero già allineati.

A buon intenditor, poche parole. Matassa intricata che è chiamata a sciogliere il coriaceo senatore Claudio Lotito. In ogni caso, forse già entro oggi, potrebbe essere ufficializzata la candidatura. Termoli e il basso Molise aspettano.