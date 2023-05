Regionali Molise: spunta sondaggio su scelta candidato del centrodestra

MOLISE. Il centrodestra potrebbe scegliere il proprio candidato alle regionali del Molise affidandosi ad un sondaggio.

Secondo fonti vicine a Forza Italia, infatti, sarebbe stato ritenuto opportuno ricorrere ad una ricerca demoscopica tra i cittadini - "per fare chiarezza, e per il rispetto della volontà degli elettori" - per stabilire il gradimento rispetto ai potenziali candidati. (ANSA).