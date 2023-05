Il telefono senza fili... in casa azzurra, sondaggi e sussulti del territorio

TERMOLI. Nel centrodestra è Forza Italia ad avere il cerino mano, quello che il centrosinistra, con la scelta di Gravina, ha lasciato in mano alla coalizione che ancora governa Palazzo Vitale.

Resistenze interne agli azzurri, come quelle dell’assessore Nicola Cavaliere, che dalla scorsa campagna elettorale ha qualche sassolino da togliersi, velleità in prima persona, come Michele Iorio, che proprio da Forza Italia si era allontanato, per poi convergere in Fratelli d’Italia, passando per la sua lista civica, stanno ostacolando la scelta del candidato presidente della Giunta regionale, con la regia della situazione capitolino-molisana in mano al senatore Claudio Lotito, che al profilo nazionale assomma quello di coordinatore regionale del partito.

L’ultima “trovata”, che ha lasciato sbigottito qualcuno, è stata quella del sondaggio, con cui si cercano quadrature, convergenze e gradimenti sul profilo da proporre all’elettorato.

Forse un po’ tardivo, visti i tempi… Ma in basso Molise, rispetto a una proposta territoriale che amministratori ed esponenti da tempo rivendicano, qualora ci fossero scelte differenti da quelle vaticinate, ci sarebbe uno smottamento, con evidenti conseguenze da rappresentare nell’ordine della formazione delle liste. La corda è tirata da troppo, come si dice e rischia di spezzarsi.

Vedremo quello che accadrà in consessi milanesi, dove da domani Forza Italia è in passerella e non mancheranno i momenti di confronto.