"Milano, Molise", la spedizione azzurra e amministratori in fibrillazione

TERMOLI. Una volta si chiamava “Milano, Italia” ed era un programma che raccontava la crepuscolare Prima Repubblica, che di lì a poco sarebbe stata picconata da Tangentopoli, proprio partendo dal capoluogo meneghino.

Oggi, possiamo ribaltarla in chiave regionale, “Milano, Molise”, perché assurgerà a importanza capitale la presenza degli amministratori azzurri alla kermesse nazionale “La Forza dell’Italia”, che terrà banco fino a domani.

I ritardi con cui il centrodestra sta vivendo il processione decisionale per la scelta del candidato presidente della Giunta regionale stanno “macerando” gli umori sul territorio, come abbiamo avuto modo di sottolineare anche negli ultimi giorni, specie dopo il sondaggio che è stato lanciato dal senatore Claudio Lotito e che ha chiamato in causa numerosi esponenti afferenti alla galassia di Forza Italia e non solo: Roberti, Cavaliere, Iorio, Brunese, Niro, Pallante, Tartaglione e Valente di Azione, per un ipotetico tentativo di coinvolgere anche quello che resta del Terzo polo.

Tuttavia, questa iniziativa non è stata per nulla gradita a livello di amministratori locali, che dopo la designazione di Roberto Gravina nel centrosinistra, vorrebbero una sfida tra sindaci e un clima costruttivo e non dilaniante per “ricostruire” il Molise. Indiscrezioni che sono trapelate proprio nella notte dove di azzurro c’era un popolo che festeggiava, ma solo nel calcio.