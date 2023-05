Elezioni regionali in Molise, fino a martedì le "autocandidature" nel Movimento 5 Stelle

TERMOLI. Mancano tre settimane alla presentazione delle liste per le elezioni regionali, che proprio da venerdì 26 maggio potranno essere depositate e fino alle 12 di sabato 27 maggio.

Il Movimento 5 Stelle stamani, dalle 12, ha aperto la fase delle autocandidature.

Fatta salva la facoltà del presidente di individuare modalità e criteri per la formazione delle liste di candidati, ciascun iscritto, che ne abbia i requisiti, ha il diritto di poter avanzare la propria proposta di autocandidatura inderogabilmente entro le 20 di martedì 9 maggio.

Ciascun iscritto potrà avanzare la propria candidatura con le modalità indicate nel regolamento, approvato dal Comitato di Garanzia

Non potranno presentare la loro candidatura in conformità al voto degli iscritti del 25-26 luglio 2019 e del 13-14 agosto 2020: coloro che ricoprano attualmente una carica elettiva, salvo che la stessa non abbia scadenza nell’anno 2023 o che si tratti di consiglieri comunali, municipali e presidenti di Municipio in carica per il loro secondo mandato indipendentemente dalla scadenza dello stesso, o per i quali i consigli comunali o sindaci sono sottoposti a commissariamento al momento della presentazione della proposta; coloro che abbiano svolto due mandati elettivi a qualunque livello istituzionale; è escluso dal conteggio del limite dei due mandati elettivi un mandato da consigliere comunale, municipale e presidente di Municipio.

Non potranno, inoltre, presentare la loro candidatura coloro che abbiano tenuto condotte in contrasto con i principi, valori, programmi, nonché con l’immagine del MoVimento 5 Stelle, del suo simbolo e del suo Garante.