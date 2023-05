Elezioni regionali, Iorio convoca la stampa dopo la scelta del centrodestra su Roberti

CAMPOBASSO. Possiamo immaginare che la scelta di designare Francesco Roberti quale candidato presidente della Giunta regionale del Molise di centrodestra abbia rappresentato una sconfitta per chi aveva agito per un diverso esito.

Tra questi, sicuramente, l'ex governatore Michele Iorio (Fratelli d'Italia), che per domani mattina, poco dopo l'ufficializzazione della candidatura del sindaco di Termoli e presidente della Provincia, ha convocato la stampa regionale, alle ore 11 al Centrum Palace di Campobasso.

Un sabato mattina che si preannuncia arroventato? Manca poco per scoprirlo e per conoscere quanto annuncerà chi ha già ricoperto per oltre 11 anni il ruolo di Governatore.