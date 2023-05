Sliding doors nel centrodestra, Iorio rinvia la conferenza e a Termoli arriva Donzelli

TERMOLI. Le sliding doors del centrodestra. Prima annunciata e poi rinviata la conferenza stampa dell’ex governatore Michele Iorio, giunge a sorpresa, in tarda serata, ieri, dopo l’investitura di Francesco Roberti a candidato presidente della Giunta regionale di centrodestra la prima apparizione ufficiale in questa veste.

Oggi, alle 11.30, in municipio ci sarà il debutto da capo della coalizione alle prossime elezioni regionali del 25 e 26 giugno e accanto a lui una presenza di spicco, quella del dirigente nazionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

Iorio, infatti, ha reso noto che rinvia la sua di conferenza in attesa dell'elaborazione dei dati del sondaggio commissionato alla società Euromedia Research, ma a dl i là del dato specifico, ora la battaglia interna al centrodestra è tutta quella orientata a far rientrare i cosiddetti malpancisti, cioè coloro che in prima persona, o puntando su altri, avrebbero voluto esiti e scenari differenti.

Avevamo intuito che lo snodo della kermesse nazionale azzurra di Milano potesse essere lo scenario adeguato e risolutore per mettere fine a una querelle nello schieramento della maggioranza uscente a Palazzo Vitale, specie dopo i ripetuti nulla di fatto emersi nei tavoli convocati prima a livello regionale e poi nazionale.

Un ruolo sicuramente importante, vista la conoscenza pluridecennale, è stato quello di Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e storico esponente prima di An e quindi del Pdl-Forza Italia, col senatore Costanzo Della Porta, non a caso nella nota ufficiale diramata ieri è stato proprio lui e non il coordinatore regionale Claudio Lotito a sottoscrivere l’investitura di Roberti, così come il bollino è stato messo anche dallo stesso Donzelli e dal dirigente nazionale leghista Locatelli, oltre agli altri rappresentanti di partito.

Un match che si è chiuso proprio contando sulle cosiddette alte sfere, che ha permesso di superare, come con un salto con l’asta tutti gli ostacoli che si erano frapposti nel frattempo, compreso l’ultimo sondaggio.