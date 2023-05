Un sindaco sarà presidente della Regione, tra fair play e modelli di governo del territorio

TERMOLI. Non sappiamo se davvero sarà una campagna elettorale all’insegna del fair play, come nelle prime ore dalla ufficializzazione della sfida tra Roberto Gravina e Francesco Roberti è apparso, ma certamente si afferma un modello di governo del territorio, poiché per eleggere il futuro presidente della Giunta regionale del Molise si sono scelti i sindaci delle due città più popolose, Campobasso e Termoli, sfida tutta interna alla provincia campobassana, col primo cittadino del capoluogo nel centrosinistra e col presidente di Palazzo Magno per il centrodestra.

Insomma, l’avanzata degli amministratori locali in luogo delle liturgie e alchimiche di partiti e segretari regionali, come peraltro i due “blitz” che hanno portato a sbloccare l’impasse nelle rispettive coalizioni.

Sappiamo che i rapporti tra i due contendenti sono buoni, non fosse altro per le iniziative congiunte che hanno messo in cantiere, specie sulla sanità, e per i rapporti di collaborazione istituzionale dei due enti che proprio nel capoluogo coabitano.

L’auspicio è che il clima rimanga tale, ossia costruttivo, anche se immaginiamo che sulle scorie di una legislatura vissuta all’arma bianca, fuori e dentro la maggioranza, non sarà così automatico e scontato privilegiare solo la proposta, in luogo della invettiva e della demonizzazione degli avversari, specie perché i riflettori del Paese saranno su questa sfida, battenti bandiere M5S (con Pd e campo largo) e Fi (con Fdi e Lega tra tutti, oltretutto.

Ma la consacrazione del ruolo di attori del territorio, venuto dopo anni difficili, quelli della pandemia soprattutto, è stato conclamato proprio dai sindaci, che tra post social e messaggi in una chat interna tra tutti i primi cittadini hanno evidenziato proprio il modello di riferimento premiato nelle scelte.

Il primo è stato proprio Roberti, ieri sera: «Cari colleghi sindaci, vi comunico la mia candidatura a presidente della Regione Molise per il centrodestra, sarà sicuramente una campagna elettorale entusiasmante per tutti, soprattutto oggi che abbiamo raggiunto un bellissimo obiettivo che saranno due sindaci a confrontarsi, con lealtà educazione e rispetto reciproco, solo così possiamo far tornare nel cuore dei molisani la voglia di vedere la politica come un vero servizio per la collettività».

A fargli eco, Sabrina Lallitto, che ha firmato anche il manifesto di Costruire Democrazia, «Saranno due sindaci i candidati alla Presidenza della nuova Giunta Regionale.

Da sindaka non posso che essere felice. Conosco entrambi, ne ho apprezzato l'impegno, la serietà, la presenza, l'interesse per un territorio che hanno amato da Sindaci non da "politicanti".

Naturalmente sappiamo che molti dei nomi che si potranno scrivere sulle schede saranno sempre gli stessi. Per questa ragione oggi è chiesto un atto d'orgoglio, prima di tutto tra gli elettori e poi da parte di chi governerà. Voglio dire pubblicamente ai miei colleghi - Roberto Gravina e Francesco Roberti - che i Sindaci, mai come ora, tutti, saranno accanto a loro perché più di chiunque altri sanno quali sono i gravissimi problemi della gestione della Regione Molise. Abbiamo voglia di programmare, vogliamo un Presidente che lo faccia con noi. In bocca al lupo!»

Importante, visto il ruolo politico, l’endorsement di Luigi Valente, chiamato in causa anche nell’ultimo sondaggio promosso dal senatore Claudio Lotito. Lui, oltre che sindaco di Vinchiaturo, è coordinatore regionale di Azione, il partito di Carlo Calenda.

«È un ottimo risultato per i sindaci del Molise la candidatura di due colleghi preparati, competenti e che conoscono le difficoltà di amministrare il territorio.

Come sindaco ritengo positiva questa scelta perché per la prima volta si è offerto agli elettori la possibilità di scegliere come Presidente della Regione un sindaco in carica; colui che è in prima linea tutti i giorni e che fa Politica con i fatti, con il lavoro e con l'impegno quotidiano.

Tuttavia questo non è sufficiente per poter fare bene in una regione con tantissimi problemi e grandi difficolta di ogni genere; saranno anni difficilissimi con un lavoro enorme da fare.

Ogni buon sindaco sa che per poter lavorare bene ha bisogno di una squadra coesa e competente, composta di persone serie e di qualità che sappiano affiancarlo e sostenerlo.

In bocca al lupo a Francesco Roberti e Roberto Gravina, con la certezza che dal 27 giugno avremo un presidente della Regione che saprà ascoltare gli Amministratori comunali e che comprenderà le difficoltà dei comuni, tenendo finalmente in considerazione anche i sindaci». Questo il viatico e la battaglia si vivrà su 136 comuni.