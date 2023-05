Donzelli: "sappiamo fare le nostre scelte, con Roberti per il futuro del Molise"

TERMOLI. Giovanni Donzelli è arrivato al Comune di Termoli dopo la scelta del candidato presidente Francesco Roberti.

Presenti insieme a Roberti e Donzelli anche il senatore Costanzo Della Porta, Michele Marone.

«E’ un piacere essere qui per augurare l’in bocca al lupo al mio amico Francesco- ha esordito il dirigente dei Fratelli d’Italia- che non solo è stato un ottimo sindaco e presidente della provincia ma è la scelta di tutto il centrodestra che si è trovato compatto per questa importante sfida delle regionali. La mia vicinanza oltre che essere fisica è politica. Tutta Fratelli d’Italia, come i nostri alleati, saranno al fianco non solo di questa campagna elettorale ma anche nei prossimi anni con il governo della Regione. Ci sarà un forte legame tra il governo nazionale e il governo regionale per permettere a questa regione di prendersi le soddisfazioni che merita. Francesco per la sua umanità riuscirà a tenere tutto compatto ma anche ad aggregare oltre i confini del centrodestra con tanti movimenti civici, con tante persone che sono impegnate nel rendere sempre migliore questa regione. In bocca al lupo. Complimenti alla classe dirigente del territorio. Tutti i nomi che erano usciti erano nomi validissimi, nessuno si deve sentire scartato».

«Con una buona squadra e l’umiltà si portano a casa i risultati- ha dichiarato Francesco Roberti- sapete come sono abituato a lavorare. Nel nostro centrodestra c'è grande maturità e la nostra profondità farà la differenza proprio in questo momento molto delicato per la situazione della nostra Regione. Per fortuna abbiamo un governo amico che ci darà una mano, perché è inutile nasconderci, sto andando ad assumermi serie responsabilità. Lo faccio con coscienza. Sono certo che in regione garantiremo un futuro migliore ai molisani. La mia porta è aperta a tutti. Io non guardo il colore politico ma quello che fanno le persone. I risultati si portano a casa perché la differenza la facciamo noi, ognuno di noi. Non esiste l'uomo assoluto al comando. Non perdiamo mai l'umiltà».

Dopo Roberti, la parola è stata presa dal senatore Costanzo Della Porta che ha ringraziato anche il governo nazionale che «ci ha aiutato in questa fase di travaglio che ci ha portato a scegliere un candidato che stimo molto. Rispetto al centrosinistra, noi litighiamo un po' prima perché ci piace sceglierlo bene. Li aspettiamo al varco perché noi siamo uniti. Saremo uniti da oggi in poi per raggiungere il risultato. Voglio dire a Francesco che i parlamentari tutti di Fratelli d'Italia saranno al tuo fianco. Un punto di connessione con il governo nazionale. Testa bassa e lavoriamo tutti insieme».

Anche Michele Marone ha espresso il suo in bocca al lupo per Roberti. «Roberti sarà il presidente di tutti i cittadini. È importante che tutte le forze di centrodestra guardino avanti. Dopo le tensioni, dopo le discussioni, ora si è trovata la sintesi. Andiamo avanti, andiamo a vincere».

