Forza Italia sull'asse Milano-Termoli, dalla kermesse alla campagna elettorale

TERMOLI. Buona parte della maggioranza di centrodestra al Comune di Termoli presente stamani in sala consiliare nell’accoglienza al parlamentare e “notabile” di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, che ha tenuto a battesimo, di fatto, la candidatura di Francesco Roberti a presidente della Giunta regionale del Molise, assessori e consiglieri, mancavano coloro che di Forza Italia erano a Milano per la kermesse, ma che dal capoluogo meneghino hanno tenuto a ribadire la soddisfazione per l’avvenuta designazione.

Un moto di unità e compattezza dal quale il centrodestra non potrà prescindere, per cercare di vincere quella sfida che si annuncia comunque campale, vero e proprio referendum molisano in questa fase così delicata, in regione e non solo, al di là di chi comunque deciderà se confermare il ruolo di malpancista a livello regionale, ma localmente no. Nessuno può permettersi delle sbavature, soprattutto nel messaggio da lanciare all’esterno, per questo, gli amministratori di ritorno dalla Lombardia, presenti all’investitura ieri sera, hanno rinnovato l’impegno che profonderanno in questa campagna elettorale così manichea. O centrodestra o centrosinistra, o Roberti o Gravina, tranne scenari clamorosi al momento non rintracciabili. Forza Italia resta, dunque, centrale nel progetto politico e d'altro canto esprime in continuità il candidato al vertice di Palazzo Vitale, al di là del colpo d'occhio che stamani vedeva in municipio molta Fdi e anche gli amministratori della Lega prendere la scena, con la galassia niriana, salvo la presenza dell'unica rappresentante, Fernanda De Guglielmo.