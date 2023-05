Toma alla convention di Forza Italia: emozionante l'intervento di Berlusconi

TERMOLI. Il presidente della Regione Molise Donato Toma ha partecipato questa mattina alla giornata conclusiva della convention di Forza Italia.

Oltre tremila le presenze agli East End Studios di Milano. Il governatore è intervenuto al dibattito insieme con altri esponenti del partito, tra gli altri diversi ministri. "Un incontro che ha sempre un valore e sapore speciale - ha detto Toma - ancora di più oggi con l'intervento in video del presidente Berlusconi. Emozionante per tutti e importante 'riabbracciarlo' dopo le settimane trascorse in ospedale" ha concluso.