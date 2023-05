"Forza Francesco", i partiti politici vicini al sindaco Roberti

TERMOLI. Il Movimento 5 stelle di Termoli esprime vicinanza al sindaco Francesco Roberti.

«La tenacia che caratterizza il Sindaco di Termoli sia il motore per una pronta ripresa che gli auguriamo avvenga al più presto. La politica, quella sana, non è mai divisiva perché le persone vengono prima di ogni ideale. All'ingegnere Roberti va tutto il nostro sostegno e la nostra vicinanza».

Così come la Lega per Salvini premier. «La Lega per Salvini Premier Molise augura al sindaco Roberti una pronta ripresa affinché possa al più presto tornare ai suoi impegni e ritrovare rinnovata carica per affrontare i nuovi traguardi che lo attendono ed andare a vincere le prossime elezioni regionali. Forza Francesco!». Il Commissario Regionale della Lega Molise Michele Marone.