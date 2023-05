L'assemblea regionale dem con Gravina apre il percorso elettorale

TERMOLI. Smaltita la fase relativa alla scelta delle candidature di vertice per individuare i governatori in pectore di centrosinistra e centrodestra, restano da completare strategie, programmi e soprattutto le liste, che rappresenteranno il vero banco di prova per il voto del 25 e 26 giugno, nel Molise.

Sia nella coalizione progressista, che vede in campo Roberto Gravina, proprio da sua voce, sia nello schieramento conservatore (più azzeccato che definirlo moderato), per verbo di Giovanni Donzelli, di possibili intese col polo centrista (ex Terzo Polo) non se n’è proprio fatto cenno, anzi.

Tuttavia, le quattro formazioni politiche che in Molise si sono schierate da alcune settimane, e che fanno riferimento ai partiti Italia Viva e Azione, ma anche a Molise al Centro e Insieme, provano a bussare alla porta di chi scende in campo alle elezioni regionali.

All’esito dell’incontro avuto lunedì sera, si dichiarano disponibili a dialogare con tutte le forze politiche che lo riterranno opportuno al fine di dare il proprio contributo alla soluzione dei problemi della regione.

Un appello che sortirà effetto? Staremo a vedere, anche perché a cominciare a muovere le acque su come approcciare la campagna elettorale è il Partito democratico, che domani sera, alle 17.30, ha convocato l’assemblea regionale nel capoluogo, al Grand Hotel Rinascimento, alla presenza del responsabile nazionale degli enti locali, Davide Baruffi, componente della segreteria di Elly Schlein. Assemblea alla quale parteciperà il candidato presidente Roberto Gravina.

Da ricordare come nella coalizione di centrosinistra non ci sarà il cartello civico “Molise Domani”, che ieri ha ufficializzato la sua decisione di uscire dalla competizione elettorale.