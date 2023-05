Roberti: grazie dell'affetto, a breve sarò dimesso, pronto a iniziare la campagna elettorale

TERMOLI. A 30 ore dal malore che l'ha costretto al ricovero nell'Utic dell'ospedale San Timoteo, il sindaco di Termoli e presidente della Provincia, Francesco Roberti, ha inviato una comunicazione ufficiale, più bollettino personale che medico, in cui ha ricostruito quanto avvenuto ieri mattina.

«Lunedì mattina ho avvertito un malore e mi sono recato autonomamente al Pronto soccorso dell’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli e sono stato preso in cura dai medici del nosocomio termolese, che hanno messo in campo il loro alto senso del dovere, nonché la loro professionalità, capacità e competenza. Oggi sto bene, ringrazio tutti gli amici e tutti coloro che mi hanno dimostrato vicinanza e inviato tantissimi attestati di stima. A breve sarò dimesso e, dunque, pronto a iniziare questa campagna elettorale, rassicurando sul fatto che sarà una bellissima esperienza e che tutti daranno il proprio contributo. L’affetto che ho ricevuto mi ha dato rinnovato entusiasmo per l’inizio di questa avventura. Sarà una proficua e bella campagna elettorale, che toccherà tutto il Molise».