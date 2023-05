Centrodestra verso la ripartenza dopo le parole di Roberti, nel mirino la formazione delle liste

TERMOLI. Il messaggio del sindaco Francesco Roberti, candidato presidente della Giunta regionale per la coalizione di centrodestra, fa il paio con quanto asserito ieri pomeriggio dal vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, che nel virgolettato inviato ha fatto capire di non prendere in considerazione terze vie rispetto a investiture già avvenute.

La coalizione conservatrice, come ribadiamo di volerla chiamare, riparte dunque dopo alcune ore di fibrillazione, dovute più all’incertezza di quanto stesse avvenendo, che per un problema reale di convinzione rispetto a quanto accaduto.

Può sembrare un gioco di parole, ma non è così. Perché proprio l’esatta dimensione della disavventura subita da Roberti, che abbiamo stigmatizzato nella “caccia alla notizia” proprio poche ore fa, ha lasciato adito a tante interpretazioni. Una incertezza che ha persino fatto tardare i moti di solidarietà personali dai gruppi locali di centrodestra, rispetto, ad esempio, a quelli di opposizione. Ma non sono gare che ci appassionano.

Il centrodestra ora dovrà pensare a serrare le fila e recuperare gli scontenti, ammesso che possa farlo, per poi dedicarsi alla composizione delle liste, la vera cartina di tornasole verso la sfida del 25 e 26 giugno. Il centrosinistra lo farà nelle prossime ore ed è probabile che si tenterà anche di allargare ulteriormente il perimetro, dopo la fuoriuscita dei civici.