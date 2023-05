Dal Molise alla Nato, Lorenzo Cesa presidente della delegazione parlamentare italiana

TERMOLI. Un deputato eletto in Molise, anche se non molisano, come Lorenzo Cesa ai vertici della delegazione italiana presso la Nato.

«Cari amici, oggi sono stato eletto presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato. L'elezione è avvenuta con una maggioranza molto ampia. Ringrazio i componenti della Commissione per la fiducia accordatami. Il nostro obiettivo è e sarà quello di rafforzare il ruolo dell'Italia nell'Assemblea parlamentare. Il nostro Paese è un alleato storico e affidabile della Nato. Lo scorso aprile abbiamo festeggiato il 74esimo anniversario del Patto atlantico e l'Italia - che è uno dei fondatori dell'Alleanza - deve rafforzare il proprio ruolo, coinvolgendo tutti i membri della delegazione parlamentare», l'annuncio sul profilo social di Lorenzo Cesa, eletto il 25 settembre nel collegio uninominale della Camera in Molise.