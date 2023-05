«Molise fa ancora da apripista, occorre un vero cambiamento contro questa destra»

Assemblea regionale dem in vista delle elezioni in Molise: interviene Davide Baruffi

CAMPOBASSO. È il primo esponente nazionale a tenere a battesimo l'alleanza di centrosinistra che candida a Governatore un grillino. Il responsabile degli enti locali della segreteria di Elly Schlein, Davide Baruffi, è intervenuto oggi pomeriggio all'hotel Rinascimento, partecipando all'assemblea regionale del Pd, chiamato a tessere le fila della campagna elettorale e proprio in presenza dello stesso Gravina, oltre che del segretario regionale Vittorino Facciolla e del presidente dell'assemblea Pardo D'Alete.

«E' un primo risultato per un cambiamento - ha affermato Baruffi - con il Molise si riparte. Dobbiamo scegliere le persone migliori per formare la futura squadra di governo della Regione, la proposta è per i cittadini del Molise, non per l'Italia». parole che fanno il paio, se vogliamo, sull'arretramento di Giuseppe Conte, che ancora non è convinto ci siano le condizioni per tornare a un'alleanza strutturale coi dem, dopo gli stracci volati sul 25 settembre e prim'ancora sulla caduta del Governo Draghi. «La scelta fatta dal centrodestra, anzi dalla destra, è stata molto forte, ma non rappresenta il cambiamento», arringa Baruffi, che dice di conoscere Toma e di non dovergli affibbiare delle pagelle. «Il cambiamento si deve plasmare sulle politiche da portare avanti», chiedendo un salto di qualità anche nel modo di amministrare, in pratica.

«Nel progetto di cambiamento ci devono essere tutti gli attori del Molise, i centri maggiori, come Termoli, Campobasso e Isernia, e anche i piccoli comuni». L'accordo che ha condotto alla designazione di Gravina è stato siglato sulla base che può avere un osservatorio da cui può occuparsi di tutto il Molise. Si deve dare battaglia per affermare idee nuove, perché va impostata una nuova gestione della cosa pubblica. In chiusura del suo intervento, Baruffi lancia un chiaro monito, serve sia mettere giù cosa voler fare, ma anche guardare a chi sta dall'altra parte, perché rappresentano la continuità. Baruffi ha sottolineato che non è la prima volta che il Molise può fare da apripista, «Per noi è un terreno particolarmente importante. Una regione nella quale credo il centrodestra non abbia fatto bene e mettiamo in campo un’alleanza competitiva».