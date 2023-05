Cinque anni da sindaco, Mario Bellotti "traccia" il bilancio del mandato

GUGLIONESI. «Non sono attaccato alle poltrone, per questo ho deciso di fare un passo indietro e non ricandidarmi alla carica di sindaco. Ma sono pronto a sposare un progetto più ampio, sempre per il centrosinistra, per le prossime regionali. Ho notato che la mancanza di un referente per la nostra Regione ci penalizza».

È pronto al confronto con i vertici regionali, il sindaco Mario Bellotti per provare a portare un guglionesano nei tavoli di Palazzo D’Aimmo, e lo dice con convinzione quasi al termine della conferenza stampa, nella quale ha parlato del lavoro svolto in questi cinque anni d’amministrazione.

«Non sono stati cinque, gli anni che abbiamo governato, ma appena due e mezzo. Perché di mezzo ci sono stati il terremoto, l’alluvione, l’incendio che ha colpito il nostro territorio e, specialmente il Covid».

Un excursus di azioni svolte in questo suo mandato, dalla rinuncia delle indennità, con le quali è stato possibile creare delle borse di studio per gli studenti di Guglionesi, passando poi proprio per la battaglia, post sisma, per fare in modo che l’omnicomprensivo Rivera restasse nel comune.

Dal sociale, all’educazione, all’ambiente. Sono tanti i punti che il primo cittadino, ancora fino a lunedì, ha elencato.

Così come l’associazionismo, al quale «tanto è stato dato per cercare di aggregare la collettività. Alla pro loco con Guglionesi in fiore, ad Agng con il Blues time fest che verrà riproposto questa estate, al centro sociale per gli anziani fino ai comitati feste in onore dei santi». Cammina Molise, Autentici Percorsi, Zerocalcare, Aut aut Festival, Roberto D'Alimonte, Ezio Mauro, Domenico Iannaccone e tanti altri, sono gli eventi e gli ospiti che l'amministrazione Bellotti è riuscita a portare a Guglionesi, dando lustro alla comunità.

Tanti i finanziamenti approvati, anche grazie al Pnrr. E poi la questione della “Mimì Del Torto”.

«Siamo stati capaci di prendere in mano la situazione e grazie agli eredi di Del Torto abbiamo deciso di adibire la struttura a casa di riposo per gli anziani. Spero, anzi, sarò lì a sollecitare al futuro sindaco, che i lavori proseguano e vadano avanti».

Per quanto riguarda, invece, l’elettrodotto, portato anche nell’ultimo consiglio comunale, il sindaco ha dichiarato di aver dato l’incarico a un legale per potersi opporre a questo “mostro”, in corso di realizzazione. «Noi possiamo opporci, è una cosa fattibile. Il giudice valuterà il ricorso del legale».

Riqualificazione delle strutture sportive e del teatro. «La nostra cittadina sarà la prima ad avere un impianto padel comunale. Sono stati effettuati i lavori di riqualificazione dello stadio, dei campi da calcetto e, per ultimo, anche il campetto delle Case Fiat. Per quanto riguarda il teatro, quando siamo arrivati, abbiamo trovato la struttura in modo fatiscente, da sotto al palco uscivano i topi. Abbiamo così effettuato dei lavori per circa 50mila euro per far tornare decoroso questo nostro fiore all’occhiello». E non solo. Il sindaco Bellotti ha voluto riqualificare anche il suo ufficio nel Municipio. «Sembrava una stanza non vissuta. Abbiamo trovato tantissimi quadri buttati in una stanza della biblioteca comunale, così abbiamo pensato di mostrarli qui in Comune. Era tutta una collezione di Corrado Gizzi. Mentre, per un altro, d'accordo con il parroco l'abbiamo donato alla parrocchia ed è stato messo insieme a quelli di Michele Greco Da Valona».

Nei prossimi mesi inizieranno i lavori degli ultimi appalti dell’amministrazione Bellotti per quanto concerne le strade.