«Stop a falsi profeti e cattive abitudini», il "chiaro" messaggio di Roberti

TERMOLI. Nelle prossime ore, inevitabilmente, i riflettori saranno tutti accesi sul ritorno in pista del sindaco Francesco Roberti, chiamato a una ripartenza dopo il "pit-stop" avuto per le note vicende di salute, come l'ha definito anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, uno dei kingmaker della sua candidatura a presidente della Giunta regionale del Molise nella coalizione di centrodestra.

Ieri abbiamo avuto modo di sentirlo telefonicamente per la prima volta, dopo il ricovero di lunedì mattina all'ospedale San Timoteo di Termoli, subito dopo però, con lo stile che lo caratterizza, quello di non delegare ad altri il proprio pensiero, con un post Facebook ha fatto intendere anche di non "sfruttare" l'occasione della circostanza per mettere in moto "macchine" particolari a livello politico.

«In queste ore si rincorrono ricostruzione fantasiose sul mio stato di salute, diffidate dai falsi profeti e dalle persone con cattive abitudini, vi posso rassicurare che sono in piena ripresa e questo fine settimana tornerò in attività. La mia forza siete voi, un abbraccio».

Messaggio inequivocabile, dunque, che ha raggiunto il bersaglio, immaginiamo, poiché non è passato affatto inosservato, soprattutto sui social, dove oggi si sviluppa parte del dibattito, ormai.

Sintomo, questo, di una fibrillazione che comunque cova sotto la cenere dopo una settimana sicuramente difficile e travagliata, che sin dal sabato scorso, con conferenza annullate e poi quelle realizzate, ha messo a fuoco un fervore che deve trovare evidentemente il giusto sfogo. I prossimi tre giorni si vivranno in funzione dell'attesa per il risultato del voto amministrativo, che però, specie in provincia di Campobasso, è vissuto molto all'ombra del dibattito interno allo stesso centrodestra, quasi a oscurarlo, se non localmente.

La sfida è quella di ritrovare una coesione reale e non di facciata, ammesso che ci si riesca, e le parole del primo cittadino sono per questo significative.