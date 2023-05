Elezioni regionali, M5S: «Con Gravina per realizzare i progetti presentati in questi anni»

Roberto Gravina candidato presidente nella conferenza del M5S

CAMPOBASSO. Primo candidato presidente di Regione di un campo largo di centrosinistra battente bandiera pentastellata, Roberto Gravina stamani ha tenuto a battesimo assieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle l'imminente sfida elettorale, nella conferenza stampa ospitata nei locali di Ares-Inflazione Caotica Coworking, in contrada Pesco Farese, stamani alle 10.30.

«Negli ultimi anni, giorno dopo giorno, il Movimento 5 Stelle ha posto le basi per costruire un Molise nuovo, oggi raffigurato da Roberto Gravina candidato presidente della Regione. Un'attività che il Movimento ha condotto con tante proposte nate dal confronto sul territorio, presentate all'interno delle istituzioni e poi portate al tavolo della coalizione progressista.

A questo fondamentale lavoro molte altre forze politiche hanno contribuito ciascuna aggiungendo un mattoncino. Tutto questo oggi rende solida la candidatura di un esponente del Movimento 5 Stelle che ha saputo dimostrare cultura di governo e capacità amministrativa. Roberto Gravina sarà il garante di tutte le attività svolte in questi anni. Ma, insieme a noi portavoce regionali, Roberto sarà anche il garante dei valori del Movimento 5 Stelle, gli stessi valori riassumibili in un solo chiaro concetto: il bene della comunità molisana.





Da anni il Movimento 5 Stelle ha delineato un orizzonte. Siamo sempre stati e restiamo i primi tutori della sanità pubblica e di qualità, della transizione ecologica connessa all'attenzione per le peculiarità regionali, della trasparenza nella pubblica amministrazione.

Abbiamo proposto il riassetto del trasporto pubblico locale, abbiamo spiegato come tutelare le categorie fragili, abbiamo subito sostenuto un utilizzo oculato e sistemico dei fondi Pnrr, abbiamo suggerito nuovi strumenti di sostegno alle imprese e ai Comuni.

E ancora: abbiamo tutelato il bene prezioso che è l'acqua pubblica, abbiamo pensato un nuovo modello di turismo e indicato nuove opportunità di lavoro per i giovani, abbiamo chiesto a gran voce attenzione mirata sull'agricoltura, abbiamo operato per migliorare la viabilità interna e dotare il Molise di collegamenti veloci con le principali direttrici nazionali. Insomma, abbiamo lavorato ogni giorno per dare alla terra che amiamo una prospettiva di sviluppo.

Questo patrimonio di idee, progetti, di confronto e di condivisione, questa 'visione' l'abbiamo aperta a tante altre forze politiche e oggi la consegniamo con orgoglio e convinzione al nostro Roberto Gravina affinché diventi la nuova realtà del Molise», il contributo di idee e di progettualità politica dei portavoce del M5S.