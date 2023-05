Iorio: rinuncio alla lista autonoma solo se ci sarà chiaro cambiamento nei programmi di Roberti

ISERNIA. “Posso rinunciare alla lista autonoma se con Roberti presidente il centrodestra rappresenterà il cambiamento con punti cardine nel programma elettorale. Finora si sta componendo solo il puzzle delle liste, ma di programmi non se ne parla”.

Così all’Ansa il consigliere regionale Michele Iorio, eletto per due volte governatore del Molise, in quota a Forza Italia e, successivamente, transitato in Fratelli d’Italia.

“I punti cardine sono - ha detto ancora Iorio - l’autostrada Termoli-San Vittore, il superamento del commissariamento della sanità, la valorizzazione degli ospedali pubblici, con un ruolo specifico per Venafro e Larino e la liberalizzazione della mobilità attiva”.