Elezioni amministrative, nel Molise al voto 14 comuni

CAMPOBASSO. Seggi aperti in Molise, così come nel resto dell'Italia per le elezioni amministrative di oggi e domani. I comuni più importanti al voto sono Venafro, Larino e Guglionesi.

Paradossalmente, la proliferazione delle liste si sta sempre più manifestando nei comuni più piccoli, come a Campochiaro, dove ci sono nove sindaci su un corpo elettori di 660 persone. In lizza Giuseppe Capriello (Progetto Popolare), Anna Bove (Unione cittadina), Francesco Sorgente (Votiamo insieme), Simona Valente (Tradizione e futuro), Tetiana De Muzio (Fiamma Tricolore), Dorothy Albanese (La Torre), Nicola Capparelli (Ricominciamo insieme) e Elisa Aversano (La gente come noi).

Più facile a Guglionesi, con Antonio Tomei (Guglionesi nel Cuore) e Gianfranco Del Peschio (Guglionesi insieme).

Stessa situazione bipolare a Larino, dove sono in gara Vito Di Maria (Insieme per Larino) e Giuseppe Puchetti (Si@amo Larino).

Sette candidati a Macchia Valfortore: Maria Valerio (Sanniti), Simona Cifelli (Insieme), Barbara Rinaldi (La gente come noi), Daniele Petrella (Ancora insieme), Umberto Palombelli (Voto libero), Vincenzo Del Giudice (L'altra Italia) e Gianfranco Paolucci (Interesse Comune).

Sei candidati a Montorio nei Frentani: Pellegrino-Nino Ponte (Montorio luogo dell'anima), Luigi Foschini (Ancora insieme), Teresa Russo (Liberi di volare), Francesco Gambarelli (Fiamma Tricolore), Cristian Asmodeo (Progetto popolare) e Michele Liguori (Borgo e Rinascita).

Tre candidati sindaci a Oratino: Orlando Iannotti (La gente come noi), Loredana Latessa (Oratino nel cuore) e Antonio Cosenza (per cambiare).

In 5 a Ripabottoni: Michele Frenza (Ripabottoni futura), Orazio Civetta (Uniti per Ripabottoni), Roberto Zerilli (Progetto popolare), Angelo Nardella (Fiamma Tricolore) e Angelo Varriano (Insieme... per il futuro).

Ben nove a Salcito le liste in campo: Simone Di Claudio (Per il bene comune), Carmine Caiazzo (Progetto popolare), Katia Di Lella (La gente come noi), Nunzio Pizzuto (Verso la libertà), Aniello Cella (Solo per il paese), Davide Minicucci (Fiamma Tricolore), Umberto Schiavone (Libertà politica), Giovanni Galli (Cambiare Salcito) e Alessandra Rossi (Sanniti).

A Vinchiaturo: Luigi Valente (Libertà e partecipazione), Giacomo D'Aquila (Sinergia) e Giuseppe Minicucci (Armonia vinchiaturese).

In provincia di Isernia sono cinque i comuni al voto.

A Belmonte del Sannio: Enrico Borrelli (Uniti per Belmonte), Adele Scoppa (Belmonte il nostro futuro) e Roberto Nardella (Fiamma Tricolore).

A Castelpizzuto Marco Tordella (Progetto Popolare), Valentino Berterame (Per Castelpizzuto), Marino Orsi (Gli amici di Castelpizzuto), Carla Caranci (Castelpizzuto insieme e uniti) e Alessio Contovas (L'altra Italia).

A Montaquila Marciano Ricci (Per la continuità insieme si può) e Antonio Roccio (Lista civica per Montaquila).

Sette candidati sindaci a Sessano del Molise: Angelo Rauso (La nuova svolta), Giuliano Di Lucia (Voltiamo pagina), Pino Venditti (Il Bene in comune), Michele Montechiari (Fiamma Tricolore), Claudio Grasso (La mia città), Emanuel Perinotto (Progetto popolare) e Stefano De Simone (Progresso).

Infine, Venafro: Luigi Viscione (Vivere Venafro 86079 Vi Ve), Anna Ferreri (Cambiamenti per Venafro), Oggi Venafro (Enzo Bianchi) e Alfredo Ricci (Insieme per Venafro).

Seggi aperti dalle 8 alle 23 e dalle 7 alle 15 domani.