D-day per i comuni al voto, l'affluenza resta bassa

MOLISE. Seggi riaperti per l'ultimo giorno del voto amministrativo e tutti i riflettori nel basso Molise sono sicuramente rivolti alle sfide testa a testa tra i candidati sindaci di Larino e Guglionesi, con in campo Pino Puchetti e Vito Di Maria da una parte, e dall'altra Antonio Tomei e Gianfranco Del Peschio.

L'affluenza è salita di non molto, ma quanto basta per assumere un dato di rilievo, in vista della giornata odierna, con le sezioni elettorali aperti dalle 7 alle 15, quando poi si avvieranno le operazioni di scrutinio, appena ultimate le formalità burocratiche di chiusura delle operazioni di voto.

A Larino si riparte dal 48,44%, con 3.192 elettori che alle 23 si erano recati alle urne; a Guglionesi 2.327 partecipanti nella domenica elettorale, pari al 44,25%.

Restando in basso Molise, molto tenue l'affluenza a Montorio nei Frentani, appena 255 elettori per il 26,96%; a Ripabottoni, invece, 32,30% di votanti, con 272 schede depositate nell'urna.

Nel complesso, sui 14 comuni, in Molise al voto fino alle 23 di ieri il 47,71%, cinque anni prima aveva votato il 62,67%.