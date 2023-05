Seggi chiusi: a Larino e Venafro affluenza in aumento sul 2018, cala a Guglionesi

MOLISE. Cala l'affluenza in Molise alle elezioni comunali, ma con la giornata di lunedì, fino alle 15, c'è stato un recupero della partecipazione al voto, pari al 60,51% nei 14 comuni, contro il 62,97% di 5 anni fa. In provincia di Campobasso alle urne si è recato il 57,12%, contro il 59,75% del 2018. In provincia di Isernia si è passati dal 67,59% al 65,44%. Nel basso Molise, a Montorio nei Frentani, affluenza alle urne pari al 30,55% (289 elettori). A Ripabottoni ha votato il 39,55% degli aventi diritto, pari a 333 persone.

A Guglionesi 2.966 elettori, che rappresentano il 56,40% del corpo elettorale, contro il 61,98% del 2018, ma con 5 liste contro le due attuali. Infine, a Larino hanno votato in 4.142, pari al 62,86%, addirittura in aumento rispetto al 62,60% di 5 anni fa.

Dando uno sguardo al comune più popoloso al voto, Venafro, col 71,31% anche qui affluenza in aumento rispetto al 70,84% del 2018.

Galleria fotografica