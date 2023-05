Roberti subito al lavoro, incontro con Lotito per "chiudere" la lista di Forza Italia

TERMOLI. Uscito dall'ospedale di Termoli, dopo quasi una settimana di ricovero all'Utic, il sindaco-candidato presidente, Francesco Roberti, si è messo subito al lavoro. Ha incontrato il coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Lotito, che ha confermato come il partito azzurro sia impegnato a chiudere la lista.

«Forza Italia è al lavoro per chiudere le liste in vista delle imminenti elezioni regionali in Molise. Ancora una volta, saremo in campo con figure di grande qualità e capacità, pronte a lavorare nell’interesse della Regione insieme al nostro candidato alla presidenza Francesco Roberti».

Così il senatore e coordinatore di Forza Italia in Molise Claudio Lotito, oggi a Termoli per un incontro con il candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali, sindaco di Termoli e coordinatore provinciale di Forza Italia, Francesco Roberti, e gli esponenti locali del partito azzurro Nicola Cavaliere, Roberto Di Baggio, Andrea Di Lucente, Filomena Calenda e Vincenzo Cotugno.