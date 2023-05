«Avverto un grande senso di responsabilità, ora mettiamoci al lavoro»

Esplode la gioia per i supporter di "Guglionesi nel Cuore"

GUGLIONESI. Smaltita la sbornia elettorale, con la compagine Guglionesi nel Cuore letteralmente esplosa di gioia ieri sera, quando è maturata l'ufficialità della vittoria alle elezioni amministrative, contro Guglionesi insieme di Gianfranco Del Peschio, è tempo di guardare alla futura amministrazione.

Sui 2.888 voti validi scrutinati nelle 5 sezioni, 1.534 sono andati a Tomei, 1.354 a Del Peschio, con una percentuale nell'esito della sfida che si presenta con 53,12% e 46.88%.





Otto i consiglieri di maggioranza di Guglionesi nel cuore, ecco i risultati di lista: Arielli 113, Basler 289, Bucci 150, D'Astolto 143, Di Narzo 130, G. Lamanda 112, P. Lamanda 73, Lucarelli 93, Morena 69, Somma 74, Talia 112. Totaro 203.

Quattro quelli di minoranza, per Guglionesi insieme: Addesa 46, Aristotile 202, Ciccarone 175, Cipolletti in D'Ambra 25, Colafabio 121, D'Aniello 160, Del Torto 67, Di Fabio 71, Fratangelo 117, P. Lamanda 92, Sabetta 59, Senese 53.

Giunto anche il messaggio ufficiale del sindaco Antonio Tomei, dopo le dichiarazioni rilasciate a caldo ieri sera.





«Cari amici, trovare le parole giuste per esprimere verso ognuno di voi la mia gratitudine e riconoscenza non è per nulla facile. Siamo cresciuti insieme durante i giorni della campagna elettorale e sono certo che continueremo a farlo per tutto il quinquennio. Oggi mi sento onorato, ma allo stesso tempo avverto una grande senso di responsabilità nei confronti di tutti voi. Il lavoro da fare è tanto e a tal proposito, non dubitate mai del fatto che il vostro supporto è importante per noi, per poter svolgere al meglio il ruolo che ci avete affidato e per consentire di portare avanti azioni e proposte che possano migliorare la nostra amata comunità. Adesso è giunto il momento di mettere in pratica concretamente quanto dichiarato durante la campagna elettorale, di scendere in campo. Pertanto, nel ringraziarvi ancora per il vostro appoggio, auguro a tutti noi di continuare la nostra azione propositiva e di ampia partecipazione nelle scelte e nel futuro della nostra amata Guglionesi. Grazie di vero cuore, un caloroso abbraccio a tutti voi, il vostro sindaco».

