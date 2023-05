«I cittadini si sono affidati a chi eccelle nelle feste, non so cosa potranno fare»

Intervista al candidato sindaco Gianfranco Del Peschio (Guglionesi insieme)

GUGLIONESI. Traspare delusione dalle parole e dagli occhi di Gianfranco Del Peschio, candidato sindaco della lista numero 2 "Guglionesi insieme. Radici per un futuro". Molto spazio e largo consenso ai giovani, giovani anche nel mondo politico. Della compagine dei consiglieri uscenti, solo Aristotile ha ottenuto un buon consenso, portando a casa 202 voti, stesso numero che raggiunse alle elezioni amministrative del 2018.

"E' una gara e come sempre c'è un vincitore e un perdente. Non so con che prospettive si appresta a governare questo paese. Il nostro programma è un programma reale di chi vive la partita Iva. I cittadini si sono affidati a chi eccelle in feste e altro. Però se hanno scelto così, va bene così. La mia opposizione sarà una opposizione di controllo. Ci sarò per il paese. Se sarà costruttiva la mia opposizione e collaborazione, sono sicuro che diranno che sarò la loro stampella. Conoscendo l'altra parte ho dei grossi dubbi che possano lavorare per il paese".