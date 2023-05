Puchetti proclamato sindaco a Larino, i social tra i fattori della vittoria

Rieletto sindaco a Larino, la soddisfazione di Pino Puchetti

LARINO. Chiuso in tarda serata lo spoglio a Larino, stamani Giuseppe Puchetti è stato proclamato sindaco della Città di Larino. Contestualmente, è avvenuta la proclamazione del nuovo Consiglio comunale che sarà così composto: per la maggioranza, Claudio Perna, Angela Vitiello, Giulio Pontico, Iolanda Giusti, Graziella Vizzarri, Antonio Vesce, Franco Rainone, Eleonora Moro; per la minoranza, Vito Di Maria, Salvatore Faiella, Maria Giovanna Civitella, Michele Palmieri.

Il primo cittadino non ha nascosto la sua enorme soddisfazione, parlando anche del supporto ricevuto in famiglia e dell'approccio "giovane" sui social, con cui la compagina di Siamo Larino è stata capace di trasmettere il progetto che ora sarà realizzato a Palazzo Ducale.





Di seguito, i dati ufficiali.

Lista n. 1 Insieme per Larino con Vito Di Maria candidato Sindaco - Voti: 1.687

Teresa Franco - Voti: 258

Salvatore Faiella - Voti: 496

Gianluca D'Attilia - Voti: 126

Michele Di Ridolfo - Voti: 90

Leonardo Lafratta - Voti: 171

Michele Palmieri - Voti: 286

Maria Libera Petriella - Voti: 144

Mariangela Biscotti - Voti: 154

Silvia Rea - Voti: 144

Maria Giovanna Civitella - Voti: 482

Alfonso Boffa - Voti: 87

Gianluca Venditti - Voti: 127

Lista n. 2 Siamo Larino con Giuseppe Puchetti candidato Sindaco - Voti: 2.328

Angela Vitiello - Voti: 426

Iolanda Giusti - Voti: 382

Margherita Mancini - Voti: 221

Eduardo Mili - Voti: 239

Eleonora Moro - Voti: 256

Claudio Perna - Voti: 473

Morena Pettofrezza - Voti: 163

Giulio Pontico - Voti: 393

Franco Rainone - Voti: 284

Marco Ricci - Voti: 170

Antonio Vesce - Voti: 286

Graziella Vizzarri - Voti: 289.