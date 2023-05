«Non siamo stati capaci di trasmettere il nostro messaggio elettorale»

LARINO. «Probabilmente non siamo stati capaci di trasmettere il nostro messaggio elettorale». Sono queste le prime parole Vito Di Maria, il candidato sindaco della lista “Insieme per Larino”, a seguito della vittoria del suo avversario Pino Puchetti.





Dopo aver ringraziato la sua squadra, la sua famiglia e tutti coloro che lo hanno votato, Di Maria ha parlato di come sarà il suo modo di far opposizione.

«Sarà un’opposizione costruttiva. Sperando di collaborare e fare il bene della comunità. La prima cosa da fare è cercare di creare lavoro per far finire questo spopolamento. Viviamo continuamente in una società dove i servizi pubblici vengono meno, cambiano i tipi di lavoro e, quindi, dobbiamo inventarci qualche altra cosa per frenare questa decrescita».