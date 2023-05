La fumata bianca di Iorio: pieno sostegno al candidato presidente di centrodestra Roberti

TERMOLI. Rientrano i malumori nel centrodestra dopo la scelta di Francesco Roberti come candidato presidente della Giunta regionale del centrodestra in Molise. Di ieri sera la presenza dell'ex assessore regionale Nicola Cavaliere in municipio, nel vertice di Forza Italia col senatore-coordinatore Claudio Lotito e con lo stesso Roberti, di oggi l'endorsement di Michele Iorio.

«Nel chiarire la mia posizione rispetto alla presunta possibilità di una iniziativa elettorale autonoma che avrebbe potuto influire negativamente sull’esito delle elezioni regionali per la coalizione di centrodestra, ribadisco la mia piena appartenenza al partito di FdI ed il mio più totale impegno nel sostenere il candidato presidente del centrodestra Francesco Roberti in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise».