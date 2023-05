Michele Iorio si candida nella lista di Fratelli d'Italia a sostegno di Roberti

TERMOLI. Dopo l'annuncio di ieri sul sostegno al candidato presidente di centrodestra Francesco Roberti, arriva anche la notizia sulla candidatura di Michele Iorio nella lista di Fratelli d'Italia alle imminenti elezioni regionali.

«Dopo aver incontrato il ministro Raffaele Fitto e l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione, Michele Iorio mi ha comunicato la volontà di candidarsi nella lista di Fratelli d'Italia per le prossime regionali. Fratelli d'Italia Molise accoglie favorevolmente questa notizia, non solo perché la presenza di Michele Iorio all’interno della lista è un valore aggiunto per il Partito, ma anche e soprattutto perché rafforza la coalizione di centrodestra fortificando unità e compattezza. Insieme a Francesco Roberti, nostro candidato presidente, ed insieme a tutti gli alleati della coalizione di centrodestra, il nostro Partito darà un impulso decisivo e determinante per la vittoria finale», le parole del coordinatore regionale Filoteo Di Sandro.

Intanto, il candidato presidente della coalizione di centrodestra Francesco Roberti e il candidato di Fdi Michele Iorio hanno convocato una conferenza stampa che si terrà domani, giovedì 18 maggio, alle ore 11.30, presso la sede politica di via Libero Testa n. 69, a Isernia.