Sindaci protagonisti anche nelle liste, il "valore aggiunto" del territorio

TERMOLI. Sindaci candidati presidenti, sindaci valore aggiunto delle liste, almeno nel centrodestra sarà così.

In valutazione, o già decise, alcune candidature dei centri di rilievo del territorio, come Piero Donato Silvestri a Campomarino e Pasquale Corallo a Trivento, per citarne alcuni. Forse c’erano anche delle sollecitazioni ulteriori in altri ambiti locali, ma la competitività interna alle liste che si andranno a comporre ufficialmente da qui a una settimana, impongono anche scenari differenti, poiché la guida di un ente locale deve “correre” quando ha se non margini di sicurezza, quanto meno certezze di potersela giocare.

Restando proprio nello schieramento che candida a governatore Francesco Roberti al momento sette sarebbero le squadre in campo: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, “Il Molise che vogliamo”, Popolari per l’Italia e la cosiddetta lista del presidente, vedremo se in corso d’opera si aggiungerà qualche altra civica.

Evidente che senza il voto disgiunto e con una circoscrizione unica regionale la battaglia sarà feroce dentro e fuori la coalizione, considerando i 20 seggi a disposizione nel riparto proporzionale, di cui uno appannaggio dell’aspirante governatore perdente (quello che arriva secondo).

In questi giorni si sono avvicendate le dichiarazioni dei partiti al lavoro proprio per cesellare la propria proposta politica, nelle prossime ore, dopo Forza Italia e Udc, saranno proprio Fdi e Lega a incasellare i candidati, forze politiche che vedranno anche le civiche competitive, se pensiamo alle galassie di Aldo Patriciello e Vincenzo Niro.

Chiusa la partita sui malpancisti, con gli impegni assunti da Nicola Cavaliere e Michele Iorio, rispettivamente nella lista azzurra e quella meloniana, il centrodestra deve solo mettere "ordine" al suo esercito e varare il programma che sarà al centro della campagna elettorale, ribadiamo il Molise avrà addosso i riflettori di tutto il Paese e non di certo mancheranno le presenze dei leader nazionali sul territorio.