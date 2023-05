Molise Solidale rinuncia, non sarà in lizza alle elezioni regionali

CAMPOBASSO. Mentre la "macchina" delle due coalizioni è in fase di montaggio e rodaggio, con la composizione delle liste, ci sono anche quelle formazioni che abbandonano il campo, o meglio, decidono di non prendere parte alla consultazione elettorale. Subito dopo la scelta di Roberto Gravina quale candidato presidente del centrosinistra ci fu il ritiro di Molise domani. Oggi a rinunciare è Molise solidale. Molise Solidale comunica ufficialmente che non sarà presente alle elezioni regionali del Molise in programma domenica 25 e lunedì 26 giugno 2023.