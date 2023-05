Iorio: «Roberti è l'uomo giusto, il centrodestra è compatto»

Elezioni regionali: Michele Iorio candidato a sostegno di Francesco Roberti

TERMOLI-ISERNIA. Ha dato sostanza questa mattina all'intesa raggiunta nelle scorse ore per le imminenti elezioni regionali. L'ex governatore Michele Iorio si candida nella lista di Fratelli d'Italia a sostegno di Francesco Roberti, candidato presidente di centrodestra, come aveva peraltro annunciato già ieri sera il coordinatore regionale di Fdi Filoteo Di Sandro.

Stamani, nella sede politica di Iorio, a Isernia, conferenza stampa per mettere a fuoco programmi e obiettivi di questo rinnovato ticket, d'altro canto da quando Roberti è sceso in politica, parliamo del 2002, con la sua prima elezione in Consiglio comunale, sono stati sempre dalla stessa parte (a Termoli e nelle occasioni di livello regionale e parlamentare).





Iorio ha confermato che il centrodestra è compatto, anzi addirittura con un perimetro ancora più esteso al centro. Il programma è storicamente riconducibile al centrodestra e Roberti stesso è uomo nuovo sulla scena regionale, con la capacità di portare molto entusiasmo.

Sono lontani anni luce i mal di pancia che si ventilavano poco meno di 2 settimane fa.

Il candidato presidente, che ormai ha ripreso l'attività politica a pieno ritmo, dopo il pit-stop al San Timoteo, ha ribadito proprio questo entusiasmo da parte di partiti, sindaci e sostenitori, sottolineando come ora si ci debba concentrare su cosa fare e in quanto tempo realizzarlo.