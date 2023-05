Molise in Azione, con Vincenzo Sofo: “Turismo, Infrastrutture e Sviluppo Economico”

CAMPOMARINO. L’Associazione di Cultura Politica “Molise in Azione” organizza per domani, venerdì 19 maggio, alle ore 18.30 presso la Biblioteca di Palazzo Norante a Campomarino un incontro-dibattito sul tema “Turismo, Infrastrutture e Sviluppo Economico” introdotto dal Presidente dell'associazione, Vincenzo Glave e con il contributo dei componenti del direttivo, Alberto Montano e Giuseppe Giglio.

All’incontro parteciperà l’Europarlamentare Vincenzo Sofo il quale farà il punto delle iniziative comunitarie a sostegno dell’economia e dello sviluppo del territorio, evidenziando le potenzialità offerte dall’Unione Europea per la crescita del Molise.

In un momento in cui fondi comunitari, progetti e finanziamenti – Pnrr in primis – occupano stabilmente le pagine dei giornali, l’intervento dell’On. Sofo servirà a fare chiarezza sui diversi ambiti di intervento e sulle possibilità di ammodernamento e crescita locale offerte, fornendo anche aggiornamenti informativi e indirizzi pratici per gli amministratori locali.